Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Diş Hastanesi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istedi.

POLİSLER ŞAHISLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi.

Olayda polis ekiplerine mukavemete bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

