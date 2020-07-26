HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da iki grup arasındaki kavgaya polis müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Diş Hastanesi yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga yerine gelen polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istedi.

POLİSLER ŞAHISLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirildi.

Olayda polis ekiplerine mukavemete bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş öldüCenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş öldü
Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı Yeni Suzuki Vitara özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ülkede flaş karar! Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

Güldüren paylaşım! Nisa paylaştı Cemal Can boş durmadı!

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

CHP'de bir ilk! Kurultay'a damga vurdu

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Korkuya neden oldu! Uzmanı uyardı: 1-2 metre uzağında kalınmalı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Diğer Haberler
Elazığ'da cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş hayatını kaybetti

Cenaze dönüşü feci kaza! 3 kardeş öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hasat Bayramı"nı kutladı

Fransa’da koronavirüs testi ücretsiz oldu

Fransa’da koronavirüs testi ücretsiz oldu

26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

26 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

ABD’de ırkçılık karşıtı protestolar sırasında ateş açıldı: 1 ölü

ABD'de dehşet anları kamerada! Bir gösterici öldürüldü

Bayram tatili için gelmişti! Dicle Nehri’nde kayboldu

Bayram tatili için gelmişti! Dicle Nehri’nde kayboldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.