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  4. Adıyaman'da ilginç görüntü! Yıkımı film gibi izlediler

Adıyaman'da ilginç görüntü! Yıkımı film gibi izlediler

26.05.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 8 katlı Selçuklu İş Hanı için yıkım kararı verilmişti. Adıyaman’da vatandaşlar, 8 katlı iş hanının yıkımını film izler gibi izledi.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Demokrasi Parkı karşı tarafındaki 8 katlı Selçuklu İş Hanı için yıkım kararı alındı. Özel bir firma tarafından iş makineleriyle önce binanın bazı kolanları parçalandı. Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşlar, binanın yıkım çalışmalarını film izler gibi izledi. Yoldan geçen vatandaşlar binanın yıkım anlarını cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

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TOZA BİLE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bazı kolanları iş makinesiyle parçalanan 8 katlı Selçuklu İş Hanının bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Yoğun tozun yükseldiği yıkım alanında vatandaşlar toza da aldırış etmeden filim izler gibi yıkım çalışmalarını izlemeye devam etti. Binanın ayakta kalan kısmının da çökmesi için yine firma görevlileri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. (İHA)

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