Adıyaman'da ilginç görüntü! Yıkımı film gibi izlediler

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Demokrasi Parkı karşı tarafındaki 8 katlı Selçuklu İş Hanı için yıkım kararı alındı. Özel bir firma tarafından iş makineleriyle önce binanın bazı kolanları parçalandı. Polis ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede vatandaşlar, binanın yıkım çalışmalarını film izler gibi izledi. Yoldan geçen vatandaşlar binanın yıkım anlarını cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.

TOZA BİLE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bazı kolanları iş makinesiyle parçalanan 8 katlı Selçuklu İş Hanının bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktü. Yoğun tozun yükseldiği yıkım alanında vatandaşlar toza da aldırış etmeden filim izler gibi yıkım çalışmalarını izlemeye devam etti. Binanın ayakta kalan kısmının da çökmesi için yine firma görevlileri tarafından çalışmalar gerçekleştirildi. (İHA)

