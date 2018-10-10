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Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kalp krizi geçirmesinden dolayı 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan ve taburcu olduktan sonra köyüne gitmek adına bindiği minibüste yeniden kriz geçiren adamı, minibüs sürücüsü iddiaya göre hastaneye yetiştirmek yerine minibüsten indirerek kaldırımda ölüme terk etti.

Adıyaman'da 'insanlık ölmüş' dedirten olay: Minibüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu kaldırımda ölüme terk etti!

Kalp krizi geçiren Eşref Polat (53), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. 15 Gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Polat, iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

YOLDA YİNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneden çıkarak Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel köyüne gitmek için köy minibüsüne binen Polat, minibüs Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarından geçtiği esnada yine kalp krizi geçirdi. Eşinin kalp krizi geçirdiğini fark eden Hatice Polat durumu sürücüye anlatarak kendilerini hastaneye götürmesini istedi.

‘YOLDA BEKLEYENLER VAR HASTANEYE GİDEMEM’

İstenilen yardım karşısında iddiaya göre minibüs sürücüsü, kendisini yolda bekleyen yolcularının olduğunu, böyle bir şey yapamayacağını belirterek kalp krizi geçiren Eşref Polat ile eşi Hatice Polat'ı minibüsten indirdi. Minibüsten indirilen Eşref Polat kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatarken, minibüs sürücüsüne kızarak Polat ile beraber minibüsten inen diğer yolcular da durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan ve bir süre sonra kendisine gelen Eşref Polat, kendisini ölüme terk eden minibüs sürücüsünden şikayetçi olacağını belirtti. Eşref Polat ve eşi Hatice Polat, daha sonra hastaneden ayrılarak köylerine gitmek üzere otogara gitti. (İHA)

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