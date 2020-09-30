Adıyaman'da intihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti! Kalabalık film izler gibi izledi

Olay, akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Zey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan G.D., elindeki tabanca ile havaya ateş ederek intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis binayı güvenlik çemberine alırken, itfaiye erleri ise hava yastığı hazırladı.

EMNİYET MÜDÜRÜ İKNA ETTİ

Polis ekipleri tarafından 1 saat süren ikna çalışmasının ardından olay yerine gelen Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, çatıya çıkarak G.D.'yi ikna etti. G.D., sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. G.D.'nin 3 ay önce evlendiği ve ailelevi sorunları nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Öte yandan, çatıdaki G.D.'yi gören vatandaşlar ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak olayı film izler gibi seyrettiler. Bazı vatandaşlar da ellerinde cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. (DHA)

