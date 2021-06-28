Adıyaman'da jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’ndeki evinden "Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne gidiyorum" diye ayrılan ve Cankara köyündeki hidroelektrik santrali yakınlarında minibüsten inerek dağ yoluna giden 80 yaşındaki İsmet Saltık yolunu kaybederek kayboldu.

BİTKİN HALDE BULUNDU

Saltık’ın hayatından endişelenen ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saltık’ın minibüsten inerek dağ yoluna gittiği bölgede arama çalışması başlattı. 2 gündür aranan yaşlı adam bitkin bir halde bulundu.

EKİPLER KUCAKTA TAŞIDI

Jandarma ekipleri tarafından kucakta taşınan yaşlı adam, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

