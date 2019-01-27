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Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 16:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sokak ortasında başından vurularak öldürülen engelli şahsın vurulma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Zeytin Dalı Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı yanında elindeki ekmekle kaldırımda yürüyen 69 yaşındaki engelli Ahmet Elçi’nin yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Elçi ile bir süre tartıştı.

Yaşanan tartışmanın ardından şahıs, tabancayı Elçi'nin başına dayayarak ateşledi. Elçi’yi sokak ortasında öldüren şahıs, daha sonra elindeki tabanca ile olay yerinden sakin bir şekilde ayrıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet Elçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Elçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan infaz anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Elçi'nin daha önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası kısmi felç geçirdiği, yürümekte ve konuşmakta zorlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman cinayet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu kadar kötü insan nasıl var ülkemizde aklım almıyor. Meşru müdafa veya taksirle ölüme sebebiyet harici cezalarda indirim olmamalı kesinlikle. Hele de iyi hal indirimi gibi saçmalıklar olmamalı. İyi olsa bir insanı öldürmezdi zaten.
Kim veriyor bu görüntüleri. insanların psikolojisini bozdunuz.
pahalilik insanlari cildirti
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