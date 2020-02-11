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  4. Adıyaman'da karbonmonoksit faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da karbonmonoksit faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 09:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti.

Adıyaman'da karbonmonoksit faciası: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit Karataş (58), eşi Zeliha Karataş (57) ile Ankara'dan misafirliğe gelen kızları Zeynep Doğan (32), bir daha uyanamadı.

Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmamaları üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu.

Kızın halen yaşadığını fark eden komşular, Zeynep Doğan'ı özel bir araç ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Abdulhamit Karataş ve karısı Zeliha Karataş'ın vefat ettiğini belirledi.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeynep Doğan'ın cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme sürerken karı kocanın cenazeleri ise incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak amacıyla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karbonmonoksit

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