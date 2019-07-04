Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Adıyaman'a kireç tozu taşıyan, Şinasi Kurnaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, merkeze bağlı Koçali köyü yakınında bilinmeyen nedenle kapağı açıldıktan sonra patladı.

AA'nın haberine göre; patlamada, Kurnaz ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurnaz'ın cesedinin, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna konulacağı öğrenildi. (AA)

