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Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 03:15 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Adıyaman'a kireç tozu taşıyan, Şinasi Kurnaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, merkeze bağlı Koçali köyü yakınında bilinmeyen nedenle kapağı açıldıktan sonra patladı.

AA'nın haberine göre; patlamada, Kurnaz ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurnaz'ın cesedinin, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna konulacağı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman tanker patlama

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