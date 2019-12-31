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  4. Adıyaman'da korkunç olay! 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

Adıyaman'da korkunç olay! 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 15:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, 2 çocuğunun gözü önünde karısını öldüresiye döverek kayıplara karıştı.

Mara Mahallesi 1309 Sokak içerisinde ikamet eden ve 2 çocuğu bulunan E.B. isimli kadın bilinmeyen bir nedenle M.K., isimli kocası ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay E.B., isimli kadın öldüresiye dayak yedi.

Pencere camlarının da kırıldığı olay sonrası olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 çocuk annesi kadın, kocasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Darp edilen kadın ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, evde bir miktar esrar ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kadın şiddet

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