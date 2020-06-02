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  4. Adıyaman’da korkutan görüntü! Binlercesi böyle bulundu

Adıyaman’da korkutan görüntü! Binlercesi böyle bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 23:11 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı’nda ölmüş binlerce balığın görüntüsü korkuttu.

Adıyaman’da korkutan görüntü! Binlercesi böyle bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Altınlı Köprü bölgesi Göksu Çayı’nda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Toplu balık ölümünün gerçekleştiği Göksu Çayı'nın akış yönünün Çetintepe Barajı inşaatı bölgesinde bir süre önce değiştirildiği öğrenildi.

Balıkların yaşadığı Göksu Çayı’ndan kum çıkartıldığı ve yönünün değiştirildiği ifade edildi. Yumurtlama sezonu olduğu için binlerce balığın bıraktığı yumurtalar ve yeni yavrular gölette yaşam mücadelesi veriyor. Toplu balık ölümlerini fark eden köylüler durumu Gölbaşı Kaymakamlığına bildirdi.

BALIK VE SU NUMUNELERİ ALINACAK

Kaymakamlık balık ölümlerinin sebebinin araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin balık ölümlerini etkileyen çevresel faktörler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ise balıkların ölümüne neden olan şeyin bulunması için balık ve su numuneleri alacağı aktarıldı.

Balık ölümlerini fark ederek sosyal medyada paylaşan ve çiftçilik ile uğraşan Ramazan Ersaran, buna birilerinin ‘dur’ demesi gerektiğini belirterek, milyonlarca balık ve yumurtasının öldüğünü iddia etti. Başka bir vatandaş ise büyük balıkların daha önceden canlı iken vatandaşlar tarafından toplandığını, geriye küçük ölü balıkların kaldığını söyledi.

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