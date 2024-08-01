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Adıyaman'da kreş hakkında skandal iddialar! Görüntüleri izleyen soluğu savcılıkta aldı

01.08.2024 16:17
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Adıyaman'da bir kreşte yaşananlar sonrası suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildi. Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldı.

Adıyaman'da kreş hakkında skandal iddialar! Görüntüleri izleyen soluğu savcılıkta aldı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi’nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubuna ait yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi. Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.

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YAĞMUR ALTINDA BEKLETİLDİLER

Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri esnada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi. Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

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Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişimi esnasında çekilen bazı görüntüleri veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Soruşturmanın ileriki zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman kreş
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