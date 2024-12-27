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  4. Adıyaman'da küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saldıran köpek kuduz çıktı

Adıyaman'da küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saldıran köpek kuduz çıktı

27.12.2024 22:21
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Adıyaman'da okuldan evine dönen 7 yaşındaki çocuğu kuduz köpek ısırdı. Küçük çocuk Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocukla ilgili olarak doktorlar "Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum" açıklamasını yaptı.

Adıyaman'da küçük çocuk dehşeti yaşadı! Saldıran köpek kuduz çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde A.U. Toklu Mahallesi'nde okuldan evine döndüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçar, ailesi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

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"2 KİŞİ DE KÖPEKTEN ZOR KURTULDU"

A.U.'nun ağabeyi Şerif Uçar, AA muhabirine, 2 gün önce kardeşinin okuldan çıktıktan sonra eve geldiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeğin kardeşinin beslenme çantasını fırlattığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var."

Amca Adil Uçar ise sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrama korkusu yüzünden mahallede rahatça gezemediklerini söyledi.

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KÖPEKTE KUDUZ TESPİT EDİLDİ

Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ ise A.U.'nun durumunun şu anda stabil olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kuduz Adıyaman köpek
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