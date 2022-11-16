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Adıyaman'da kuduz paniği! Kedi öldü... İki mahalle karantinada

16.11.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kuduz vakası nedeniyle 2 mahallenin karantinaya alındığını duyurdu. Belediyenin Veteriner işleri Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre kedinin 11 Kasım'da öldüğü kaydedildi. Yine aynı açıklamada, 'Sahipsiz sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılacak olup, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılacaktır' denildi.

Adıyaman'da kuduz paniği! Kedi öldü... İki mahalle karantinada

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Adıyaman Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü, “Kuduz şüphesiyle ekiplerimiz tarafından Sümerevler Mahallesinden alınan kedide; veteriner hekimimizin ön muayenesi neticesinde ilgili kediye ‘kuduz şüpheli’ protokolü uygulanmış ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli tedbir çalışmaları ilk andan itibaren uygulanmıştır.

KUDUZ TESPİT EDİLEN KEDİ ÖLDÜ

12.11.2022 tarihinde ölen kedi aynı gün İl Tarım Orman Müdürlüğüne teslim etmiştir. İl Tarım Orman Müdürlüğü de ilgili hayvana Kuduz Hastalığı protokolünü uygulayarak 11.11.2022 tarihinde Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Veteriner Hekim refakatinde teslim edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde hayvanda kuduz hastalığı tespit edilmiştir.

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İKİ MAHALLE KARANTİNADA

Adıyaman İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik Mahallesi ve Sümerevler Mahallesinde ‘kuduz şüpheli vaka’ nedeniyle karantina uygulanması kararı alınmıştır. Bu çerçevede ilgili alanlarda sahipsiz sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından koruyucu kuduz aşısı uygulaması ve işaretleme yapılacak olup, sahipli kedi ve köpeklere ise Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince koruyucu kuduz aşısı uygulaması yapılacaktır” denildi.

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(İHA)

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