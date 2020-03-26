Adıyaman'da marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuğun cezası belli oldu

Market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M.T. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında "Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan" işlem yapılan M.M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZASI BELLİ OLDU



Çocuk hakkında ayrıca 15 gün evden dışarı çıkmama kararı da verildi.

Kaynak: AA





