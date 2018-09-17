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Adıyaman'da mermer ocağında patlama! Yaralı işçiler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 08:48 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki mermer ocağında patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Adıyaman'da mermer ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Olay, dün gece ilçeye bağlı Çamdere köyü yakınlarındaki bir mermer ocağında meydana geldi. Ocakta bulunan patlayıcı maddeler, bilinmeyen nedenle infilak etti. Meydana gelen patlamada mermer ocağında çalışan işçilerden Ahmet Gün (25), Orhan Gökçe ve Yakup Yaman (28) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mermer ocağı Adıyaman Sincik

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