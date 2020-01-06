HABER
  4. Adıyaman'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı

Adıyaman'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Adıyaman'da kardeşler arasında miras nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Birbiriyle miras yüzünden husumetli olan Çatlı ve Karlı ailesi fertleri, bugün yapılan keşif çalışması sonrası tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polisler tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan Ayfer Karlı, Veysel Karlı, Sultan Çatlı, Ramazan Şerif Çatlı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!
Sobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulunduSobadan zehirlenen yaşlı çift, ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kardeşler kavga miras

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!

Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!

Sinem Erköseoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi!

Sinem Erköseoğlu cinayetinde flaş gelişme!

Tüfekle ateş açtı, kendisine müdahale eden bekçilere saldırdı

Tüfekle ateş açtı, sonra da bekçilere saldırdı

Kayan minibüsten atlayan yolcu yere düştü!

Kayan minibüsten atlayan yolcu yere düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.