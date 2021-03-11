Adıyaman'da nergis endişesi: Önlem alınmazsa yok olacak

Adıyaman Gerger ilçesine bağlı Üçkaya köyü kırsalında bulunan yaban nergisleri vatandaşın ilgi odağı oldu. Ters lalenin yanı sıra yaban nergisi olarak da bölge kendini göstermeye başladı.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR

Yıllardır bölgede yetişen nergis çiçeklerinin varlığından sadece ilçe sakinleri haberdar iken çiçeklerden Adıyaman il merkezi ve çevre illerinin de haberdar olmasıyla bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

TİCARİ AMAÇLA TOPLUYORLAR

İki yıldır ilçe dışından gelen birçok ziyaretçi nergisleri kökünden sökmeye başladı. Nergislerin kökünden sökülmesi sonrası alanda azaldı. Ayrıca çevre il ve ilçelerden gelen bazı kişilerin ticari amaçla nergisleri toplayarak götürdüğü köylüler tarafından dile getiriliyor.

ÖNLEM ALINMAZSA YOK OLACAK

İlçe sakinlerinden nergisleri görmeye gelenlerin gördükleri manzara sonrası şaşkınlığa uğradıklarını ve üzüldüklerini, önlem alınmazsa bu doğal alanın tamamen yok olacağını belirtti.

İHA

