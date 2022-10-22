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Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü! 3 otomobil birbirine girdi... Bir kişi öldü 10 kişi yaralandı

22.10.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda meydana geldi. 3 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü! 3 otomobil birbirine girdi... Bir kişi öldü 10 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kadir Erdem yönetimindeki, Harun Tören idaresindeki ve Şeyho Bozkurt'un kullandığı otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan; Mehmet Karaca, Nuray Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören (41) ve Seval Tören ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Serap Tören, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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