HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da 'patlama sesi' polis ekiplerini alarma geçirdi

Adıyaman'da 'patlama sesi' polis ekiplerini alarma geçirdi

25.12.2020 01:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adıyaman'da 'patlama sesi' polis ekiplerini alarma geçirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi, yakınlarında gece saatlerinde gelen ses, bomba patlaması sanıldı. Polis ekiplerini alarma geçiren olayda herhangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu.

Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri herhangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldiAnkara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi
Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!Karnelerin ne zaman ve nasıl verileceği belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı iddiası

Kumar oynayan ve oynatana 30 bin 200 TL ceza

Kumar oynayan ve oynatana 30 bin 200 TL ceza

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi

Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi

İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

Sinir krizi geçirip penceren atlamaya çalıştı! Babası böyle kurtardı

Sinir krizi geçirip penceren atlamaya çalıştı! Babası böyle kurtardı

Akraba iki aile arasında arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Arazi kavgası korkunç bitti! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.