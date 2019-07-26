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Adıyaman'da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 02:59 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı.

Adıyaman'da polislere silahlı saldırı: 1 yaralı

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.

VALİ PEKMEZ BÖLGEYE GELEREK BİLGİ ALDI

Vali Aykut Pekmez, ilçeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Pekmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincik ilçesindeki hastanenin önünde bölücü terör örgütü mensuplarınca polis ekip otosuna silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Saldırıda yaralanan polis memurunun hastanede ameliyata alındığını dile getiren Pekmez, "Yaralı polisimiz ile diğer polisimiz saldırıya anında karşılık veriyor. Şu anda bütün ekiplerimizle havadan karadan teröristlerin yakalanması için operasyonlara başladık. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Adıyaman polis silahlı saldırı

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