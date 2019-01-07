HABER

Adıyaman'da Saadet Partisi sürprizi! CHP ve İYİ Parti Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 07.01.2019 08:20 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart seçimlerinde yapılacak işbirliğinde il sayısı 20’ye çıktı. İttifakla ilgili son görüşmede ilk kez Saadet Partisi de katıldı. Buna göre; hem İYİ Parti hem CHP Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek.

Adıyaman'da Saadet Partisi sürprizi! CHP ve İYİ Parti Ahmet Faruk Ünsal'ı destekleyecek

CHP ve İYİ Parti arasındaki yapılacak işbirliğinde il sayısı Artvin ve Rize ile birlikte 20’ye yükselirken; iki parti Adıyaman’da da Saadet Partisi’ni destekleme kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; CHP ve İYİ Parti bir süredir il ve ilçeler için görüşmeleri sürdürüyordu. İki parti geçen hafta 18 ilde uzlaşıya varmıştı. Bu kapsamda İYİ Parti, CHP’nin mevcut 8 il belediyesinde; Bolu, Kırşehir, Sivas ve Erzincan’da CHP adayını destekleyecek; CHP ise Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye’de İYİ Parti adayını destekleyecekti.

İL SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre; iki parti arasında yapılan son görüşmede, iki parti arasındaki uzlaşıdaki il sayısı 18’den 20’ye yükseldi. İYİ Parti’nin Artvin ve Rize’de de CHP’nin adayını desteklemesinde uzlaşıldı.

SAADET PARTİSİ SÜRRPİZİ

CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifaka son görüşmede ilk kez Saadet Partisi de katıldı. Buna göre; hem İYİ Parti hem CHP Adıyaman’da Saadet Partisi’nin adayını destekleyecek.

Saadet Partisi, Adıyaman’da eski AK Parti milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ı aday ilan etmişti

PARTNERiPhone kullanıcıları bu ayarı hemen kapatın!iPhone kullanıcıları bu ayarı hemen kapatın!
AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?
Saadet Partisi adaylarını açıkladıSaadet Partisi adaylarını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Adıyaman Saadet Partisi Ahmet Faruk Ünsal

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Erdoğan: Özhaseki'yi Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Son anket sonuçlarını paylaştı! Ankara ve İstanbul'da kim önde?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa çatlağı büyüyor! AK Partili Selçuk Özdağ İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Saadet Partisi adaylarını açıkladı

Saadet Partisi adaylarını açıkladı

MHP'li belediye başkan adayı Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

MHP adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

CHP'de aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir adaylarını açıkladı

İYİ Parti'de 99 belediye başkan adayı daha belli oldu

FLAŞ! 99 belediye başkan adayı daha belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.