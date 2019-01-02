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Adıyaman'da şaşırtan görüntü! Kar hasreti bunu da yaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 08:36 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Narince Köyü'nde 8 yıldır kar yağmaması üzerine kendilerince bir çözümle hasretlerini gidermeye karar verdiler. Kar özlemi yaşadığını bildiren köylüler dağdan kepçeyle köye kar getirdiler.

Köy meydanına kar dolu kepçenin gelmesi üzerine sıraya giren köylüler, yanlarında getirdikleri poşetlere kar doldurarak evlerine götürdü. Kar hasreti çeken vatandaşlar, köylerine getirilen karın bir kısmını yemek için bir kısmını da özlemlerini gidermek için kullanacağını söylediler.

Adıyaman'da şaşırtan görüntü

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyüne 8 yıldır kar yağmayınca köyde yaşayan kepçe operatörü dağdan kepçe ile kar getirdi. Köylüler kar özlemi yaşadıklarını belirtti.
2011 yılından bu yana kar yağmayan Narince köyünde yaşayanlar, köyde yaşayan ve kepçe operatörü olan Arif Günel'den kar getirmesini rica etti.
Köylülerin isteğini geri çevirmeyen Arif Günel yakın bölgede kar yağan dağlık alana çıkarak kepçesine doldurduğu karı köye getirdi.
Köy meydanına gelen kar dolu kepçeyi gören köylüler, karları poşetlere doldurarak evlerine götürdü.
8 yıldır kar yağmadığı için özlem çektiklerini ve eve götürdükleri söyleyen köylüler karın bir kısmını yediklerini ifade etti.
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kar Adıyaman

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