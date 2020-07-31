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Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 23:29 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Oyalı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kavgada Mustafa A, kalbinden bıçaklandı. Daha sonra Mustafa A'nın yakınları tabancayla ateş etti. Olayda Mustafa A'nın yanı sıra her iki gruptan E.B, Ş.B, M.B, V.A. ile H.A. yaralandı.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumu ağır olan E.B ile Ş.B, Adıyaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taburcu olan V.A. ve H.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerince mahallenin birçok yerinde alınan önlemler sürüyor.

(AA)

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