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Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 23:50 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Hasan Köfteci (48), hayatını kaybetti.

Adıyaman'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa istikametinde ilerleyen Hasan Köfteci yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Köfteci'nin yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Köfteci'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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