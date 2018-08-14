PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Adıyaman'da mermer ocağını basan PKK terör örgütü 4'ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe verdi. Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen EYP patlatıldı, 2 asker yaralandı.
Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensupları burada bulunan şantiye çalışanlarını bir yerde toplayarak ellerinden cep telefonlarını aldı. Daha sonra silahlarla araçlara ateş eden terör örgütü mensupları ardından şantiye alanında bulunan 4'ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı benzin dökerek yaktı. Araçlar alev alev yanarken, olayla ilgili jandarma ekiplerine ihbar geldi.
Yaşanan olay ile ilgili ihbar alan jandarma ekipleri zırhlı araçla olay yerine giderken, terör örgütü mensupları daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi esnasında patlattı. Kömür Beldesi ile Kaşköy arasındaki virajda gerçekleştirilen terör saldırısında Kobra isimli zırhlı araç patlamanın şiddetiyle yan yattı. Araçta bulunan askeri personelden, 1 uzman çavuş ile 1 astsubay hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan uzman çavuşun patlamanın şiddetiyle fenalaştığı, astsubayın ise ayağından hafif yaralı olduğu öğrenilirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 13 araç küle döndü.
Yaşanan terör olayının ardından jandarma ve polis özel harekat tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlara havadan insansız hava araçları da destek verirken, teröristlerin kaçış istikametinin belirlendiği ve güvenlik güçlerinin teröristleri ele geçirmek için operasyonun sürdüğü öğrenildi.
Ajanslar
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Okuyucu Yorumları 9 yorum