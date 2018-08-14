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PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:57 | Son Güncelleme

Adıyaman kırsalında bir grup PKK'lı terörist, mermer ocağı şantiyesini basıp ateşe verdi. Bölgeye sevk edilen askerleri taşıyan aracın, teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcının üzerinden geçmesiyle meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Operasyon başlatılan bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adıyaman'da mermer ocağını basan PKK terör örgütü 4'ü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe verdi. Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında yola döşenen EYP patlatıldı, 2 asker yaralandı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağını basan terör örgütü PKK mensupları burada bulunan şantiye çalışanlarını bir yerde toplayarak ellerinden cep telefonlarını aldı. Daha sonra silahlarla araçlara ateş eden terör örgütü mensupları ardından şantiye alanında bulunan 4'ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı benzin dökerek yaktı. Araçlar alev alev yanarken, olayla ilgili jandarma ekiplerine ihbar geldi.

asker

YOLA DÖŞENEN EYP PATLATILDI

Yaşanan olay ile ilgili ihbar alan jandarma ekipleri zırhlı araçla olay yerine giderken, terör örgütü mensupları daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, askeri aracın geçişi esnasında patlattı. Kömür Beldesi ile Kaşköy arasındaki virajda gerçekleştirilen terör saldırısında Kobra isimli zırhlı araç patlamanın şiddetiyle yan yattı. Araçta bulunan askeri personelden, 1 uzman çavuş ile 1 astsubay hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan uzman çavuşun patlamanın şiddetiyle fenalaştığı, astsubayın ise ayağından hafif yaralı olduğu öğrenilirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 13 araç küle döndü.

Yaşanan terör olayının ardından jandarma ve polis özel harekat tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonlara havadan insansız hava araçları da destek verirken, teröristlerin kaçış istikametinin belirlendiği ve güvenlik güçlerinin teröristleri ele geçirmek için operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Ajanslar


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PKK terörist asker

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu pkk lı kürtleri hepsini toplayıp ateşe vereceksin topu yansın soyları kurusun( MİLLİYETÇİ KÜRTLER BAŞ TACIDIR )
SAĞ BIRAKMAYIN...ERMENİ DÖLLERİNİ
şaşırdıkmı hayır tabiki abd nin köpekleri iş başında.
abd nin köpekleri yine kudurmaya başladı
Siz ancak kahpece saldırmasını bilirsiniz sizi ve sahillerinizi de gömmeye az kaldı
güzelim ülkemdeki, memleketimdeki ender kalan dağ farelerinden birkaçı. Muhakkak ki sizde tıpkı diğerleri gibi sarı torbalı leş olacaksınız.
askerlerimize ALLAH zeval vermesin...!
Türk milletine göz dikenin gözü çıksın. El uzatanın eli kopsun. Art niyetle bakanın ardı bozulsun. Güçlü olanın gücü tükensin. Allah iman dolu kalbler ile yaşamayı nasip etsin daima bizlere. Eyy kul kardeşim namaz oruç olmasada kalbin iman ile dolsun. Namaz oruç olsada önce idrak ın açık olsun. Soyumuza göz diken şeytanın oyuncağı olsun. Tez zamanda ruh u kabz olsun.
Soysuz köpekler. Abd desteği verdikçe kudurup havlıyorlar
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