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Adıyaman'da üst üste tepki gösterilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: 'Söz konusu çok büyük para'

21.04.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da mezarlıkta bir kişinin sözlü tepkisine maruz kalmış, olayın ardından türbe ziyareti sırasında bir başka şahıs tarafından da sözlü olarak tepki görmüştü. Üst üste yaşanan olayların ardından Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi. 'Seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum' diyen Kılıçdaroğlu, "Söz konusu olan çok büyük para... Sizden ricam, sakin olmanızdır." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da üst üste tepki gösterilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan paylaşım geldi: 'Söz konusu çok büyük para'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret için gittiği Adıyaman'da mezarlıkta dua ettiği sırada bir vatandaşın sözlü tepkisine maruz kalmıştı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA TÜRBEDE BİR TEPKİ DAHA

Şehir merkezi, Gölbaşı ve Besni ilçesindeki programlarının ardından Samsat ilçesinde Safvan Bin Muattal'ın türbesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na ziyaretçiler arasında bulunan bir kişi de sözlü tepki göstermişti.

KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Çevredeki birkaç kişinin daha dahil olması üzerine bazı partililer ile bu kişiler arasında kısa süreli arbede yaşanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: PROVOKASYONLAR OLMASINI BEKLİYORUM

Yaşanan olayların ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz." ifadelerini kullandı.


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