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  4. Adıyaman'da yaşlı adamın feci sonu! Bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra...

Adıyaman'da yaşlı adamın feci sonu! Bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra...

21.08.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da, 87 yaşındaki İsmail Oruçtutan, temizlik için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp yaktıktan sonra korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından, Oruçtutan'ın cenazesinin, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Adıyaman'da yaşlı adamın feci sonu! Bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra...

Olay, öğle saatlerinde Besni ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Oruçtutan, temizlik için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp ateşe verdi. Oruçtutan, merdivenden çıkarken dengesini kaybedip, alevlerin içine düştü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumu fark eden bir yakınının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Oruçtutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından, Oruçtutan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

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