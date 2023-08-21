Adıyaman'da yaşlı adamın feci sonu! Bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra...

Olay, öğle saatlerinde Besni ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Oruçtutan, temizlik için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp ateşe verdi. Oruçtutan, merdivenden çıkarken dengesini kaybedip, alevlerin içine düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumu fark eden bir yakınının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Oruçtutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından, Oruçtutan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

