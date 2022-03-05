Adıyaman'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Kahta Adliyesi civarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ihbarını alan polis memurları Ferhat Kantarcı ile Eyüp Saz, olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.

Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.

AA

