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Adıyaman'dan feci kaza: 7 kişi yaralandı

10.07.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'dan feci kaza: 7 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Dursun G. yönetimindeki otomobil, Durmuş Y.'nin kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
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