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Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:33 | Son Güncelleme

Adıyaman, 2 gün önce mermer ocağını ateşe verip kaçan PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 7 asker yaralanmış, ardından hastaneye kaldırılan askerlerden biri kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Son dakika gelen haber tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Adıyaman'da şehit sayısı 4'e yükseldi.

Adıyaman'da PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan askerlerden 3'ü daha, hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit sayısının 4'e yükseldiği çatışmada 3 güvenlik görevlisi de yaralandı. Operasyon bölgesine Adana Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan da hava desteği gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Adıyaman Son dakika PKK terör asker çastışma

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ALLAH BELANI TÜRK ORDUSU İLE VERİYOR PKK SONUN YAKINDIR.
Allah sizi korusun. Seneye lisans eğitimim bitiyor kpss lisansa ve alese girip subay olmak istiyorum allahım inşallah nasip eder. lise lojistik önlisans lojistik lisans yine lojistik okudum. ikmal istiyorum inşallah olurda vatana millete hayrımı dokunur
zafer türk ordusunun
milletimizin başı sagolsun
hayırsız mynet bir kere güzel haber ver felaket tellalı
@ortimus ne yani sehidi dirilttik mi desinler..?
o bölgeyi yardım ve yataklık eden bütün köyü yakın gece uyurken tepelerine bomyaı yağdırın bir askerimin tırnağına kurban olsunlar
@volkan_sercan_2017 fazla amerikan filmi izleme...o köyde 1 masum varsa nasıl hesap vereceksin..senin zihniyetin yüzünen dağa çıkıyor bazıları...zaten cahiller sende onlardan aşağı kalmıyorsun
ey şehidim seni çok kıskanıyorum. keşke şehitlik bana da nasip olsa. zafer elbet inananların olacaktır.
bayram benim neyime 1 ANNENİN EVLADI ŞEHİT OLDU.. ALLAH ailesine sabır versin milletimizinn başı sağ olsun nurlar içinde yat şehidim cigerimizi yaktin pkk seninde ALLAH belanii versinnn yerinn dibine girr senii toprakk bile kabul etmezz
bir adamın mermer ocağı için bizim askerimimz nden yaralansın neden ölsün. neymiş mermer sahibi zarara uğramış
oy verin terör bitsin diyeli 16 sene oldu...kaç şehit verilildi..sadece açılım dediklerinden bu yana suriye hariç 2876 şehidimiz var...hey yavrum hey hani milliydiniz hani vatanseverdiniz vatanını seviyorsan oyla moyla uğraşmaz açılım yapmaz cadır mahkemeler kurmaz komutanım namlunun ucunda dediğimizde ellemeyin görmeyin ilişmeyin demezdiniz...onun için her şehidin kanı ellerinizde ..Allaha hesap vereceksiniz hepiniz..
Allah rahmet eylesin
bi kerede biz diyelim hepsini gebertirim diye allah aşkına yeter yandı analar yine
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