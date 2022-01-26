Adıyaman'dan kahreden haber! Kar yağışından ahır çöktü, Aysel kurtarılamadı

Olay, öğle saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde meydana geldi. Besici Ramazan Çolak’a ait ahır, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bu sırada ahırda bulunan Ramazan Çolak ile kızı Aysel Gizem Çolak, enkaz altında kalarak yaralandı. Ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan da öldü.

ENKAZ ALTINDAKİ GİZEM KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan baba ile kızı ilk müdahale sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aysel Gizem Çolak, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ramazan Çolak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

''HERKES TEDBİRLİ OLSUN''

Beldeye giden Besni Kaymakamı Nazlı Demir, olay yerinde inceleme yaptı. Demir, Besni Devlet Hastanesi'nde ölen Aysel Gizem Çolak'ın yaralanan babası Ramazan Çolak'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı ve açıklamalarda bulundu. Kaymakam Demir, "Maalesef günlerdir yaşadığımız yoğun kar yağışı sonrasında ilçemize bağlı Çakırhöyük beldesinde bir ahırda çatı çökmesi sonucunda 2 kişi göçük altında kaldı. Baba ve kızı vatandaşlarımızın, jandarmanın ve belediyenin ani müdahalesiyle göçük altından çıkartılıp hastaneye getirildi. Maalesef kızımız kurtarılamadı. Babamız gözlem altında genel durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Hemşehrilerimiz çatılardaki çökmeler, çatılardan dökülecek kar yığınlarına karşı herkes tedbirli olsun" dedi.

(DHA)

