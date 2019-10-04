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'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 21:46 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın yöresel lezzetleri ile kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın yöresel lezzetleri ile kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı.

Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Adıyaman Gastronomi Günleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet İbrahim Ergüder, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayıp Demokrasi Parkı'nda son bulan kortej yürüyüşü sonrası protokol üyeleri tarafından Adıyaman’ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerinin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Burası tarihi bir yerleşim alanı tam millatan önce 40 bin yıllara kadar geçmişi var. Dolayısıyla böyle kadim bir şehrin kültürel müzik anlamında değeri var. Bu anlamda çiğköfte bizim çiğköftemizde çiğ et yok çiğköftemizin içerisinde ev biberi var son derece doğal,etsiz çiğköftenin bir çok yerde bayilikleri var bununda İlimize çok büyük bir katkısı var. Damak ve lezzet olarak son derece önerebileceğimiz bir yiyecek" dedi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise gezdikleri fotoğraf sergisinde Adıyaman'ın ne kadar güzel bir kent olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Festivalimiz bugün başladı fotoğraf sergisini gezdik. Fotoğraf sergisinde Adıyaman’ın ne kadar güzel zenginliklere sahip olduğunu gördük. Adıyaman gerçekten tarihi doğal bi çok güzelliğe sahip başta Nemrut olmak üzere Cendere Köprüsü olmak üzere, Türkiye’de iki sahabeden biri Adıyaman’da yani ilimizi görmek için birçok sebebimiz var. Başta çiğköfte olmak üzere birçok yöresel zenginliğe sahip. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz Adıyaman’a hayırlı uğurlu olsun."

Açılış sonrası Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri alandaki vatandaşlara yoğrulan çiğköfteyi ikram etti.

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