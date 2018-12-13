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Adıyaman Gece kaybolan iki kardeş cami avlusunda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:13 | Son Güncelleme

Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da gece saatinde yollarını kaybeden Suriye uyruklu Abdu Denen (8) ve Abdulhasip Denen (9) yağmurdan sığındıkları cami avlusund polisler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

Mahir ALAN- ADIYAMAN-DHA) Adıyaman'da gece saatinde yollarını kaybeden Suriye uyruklu Abdu Denen (8) ve Abdulhasip Denen (9) yağmurdan sığındıkları cami avlusund polisler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi. Olay gece 02:00 saatlerinde kente merkezinde meydana geldi. Gece saatlerinden ailelerinden izinsiz olarak dışarı çıkan Abdu Denen ve ağabeyi Abdulhasip Denen, yollarını kaybetti. Gecenin ilerleyen saatlerinde çocuklarının evde olmadığını fark eden aile durumu polise bildirdi. Ekipler 2 kardeşi sağanak yağıştan korunmak için girdikleri Eski Saray Camisi'nin avlusunda birbirine sarılmış halde buldu. Ekip otosuna bindirilen çocuklar ailelerine teslim edildi. Aile ise polis ekiplerine teşekkür etti.

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