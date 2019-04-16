Adıyaman Geleneksel Gastronomi Günü

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ve Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ikincisi gerçekleştirilen "Geleneksel Gastronomi Günü" kapsamında düzenlenen çiğ köfte yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

ADYÜ Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, 11 yarışmacı en iyi çiğ köfteyi yoğurmak için yarıştı.

Akademisyenlerden oluşan 4 kişilik jüri tarafından, "doğal malzeme kullanımı ve sunum" açısından yapılan değerlendirme sonucu Mehmet Yaşar Akbaş birinci, Mustafa Polat ikinci ve Müslüm Bulut üçüncü oldu. Dereceye girenler çeyrek altınla ödüllendirildi.

Etkinlikte, yöresel yemekler ve tatlılar da katılımcıların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Adıyaman'a has lezzetlerin tanıtıldığını belirterek, "Zenginliklerimizi tanıtma noktasında elimizden geleni yapacağız. Yiyecekler hem sağlıklı hem de damağa hitap ediyor." diye konuştu.

