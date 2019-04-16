HABER

Adıyaman Geleneksel Gastronomi Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

İkincisi gerçekleştirilen "Gastronomi Günü" kapsamında düzenlenen çiğ köfte yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ve Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ikincisi gerçekleştirilen "Geleneksel Gastronomi Günü" kapsamında düzenlenen çiğ köfte yarışmasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

ADYÜ Fen Edebiyat Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, 11 yarışmacı en iyi çiğ köfteyi yoğurmak için yarıştı.

Akademisyenlerden oluşan 4 kişilik jüri tarafından, "doğal malzeme kullanımı ve sunum" açısından yapılan değerlendirme sonucu Mehmet Yaşar Akbaş birinci, Mustafa Polat ikinci ve Müslüm Bulut üçüncü oldu. Dereceye girenler çeyrek altınla ödüllendirildi.

Etkinlikte, yöresel yemekler ve tatlılar da katılımcıların beğenisine sunuldu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Adıyaman'a has lezzetlerin tanıtıldığını belirterek, "Zenginliklerimizi tanıtma noktasında elimizden geleni yapacağız. Yiyecekler hem sağlıklı hem de damağa hitap ediyor." diye konuştu.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
42 ülkeden bin 100 çocuk 23 Nisan coşkusunu Kocaeli’de yaşayacak42 ülkeden bin 100 çocuk 23 Nisan coşkusunu Kocaeli’de yaşayacak
Esenyurt'ata korkutan yangınEsenyurt'ata korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2. Adıyaman Geleneksel Gastronomi Günü Adıyaman çiğ köfte yarışma

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.