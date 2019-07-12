Adıyaman Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı

Adıyaman Havalimanı'nda, olası bir uçak kazasına yönelik tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği havalimanına inmek üzere olan bir yolcu uçağı pist yakınlarında düşerek, alev aldı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederken, yaralananlar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tatbikatı, Adıyaman Havalimanı Müdürü Halil Bilen de izledi. Bilen, tatbikat sonrasında ekiplere teşekkür etti.

