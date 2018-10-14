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Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Adıyaman'da, yaşı küçük iki kız çocuğunu takip ederek tacizde bulunduğu iddia edilen Afgan uyruklu şahıs, linç edilmek istendi. Aldığı darbelerle yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde yürüyen 16-17 yaşlarında olan iki kızı takip eden yasa dışı yollarla Türkiye’ye girerek Adıyaman’a gelen Afgan uyruklu şahıs, iddiaya göre, her iki kızı caddede taciz etmeye başladı.

Durum üzerine çığlık atan iki kızı duyan Adıyamanlı gençler, kızları taciz ettiği iddia edilen şahsı kovalayarak Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında yakalayarak tekme tokat dövmeye başladı.

adiyaman-linc

Linç edilmek istenen şahsı fark eden trafik polisleri ile yunus polis ekipleri şahsı gençlerin ellerinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman cinsel taciz

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