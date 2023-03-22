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ADIYAMAN İMSAKİYE 2023: Adıyaman sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Adıyaman ilk sahur ve iftar vakitleri

22.03.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman ramazan imsakiyesi merak ediliyor. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak çeşitli ibadetler yerine getirilecek. Rahmet ve bereket ayı olan bu ayı dolu dolu geçirmek isteyenler bu gece ilk sahura kalkacaklar. Bu sene ramazan ayı 29 gün sürecek ve bu nedenle 29 gün oruç tutulacak. Peki, Adıyaman ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte Adıyaman sahur, imsak, iftar vakitleri...

ADIYAMAN İMSAKİYE 2023: Adıyaman sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Adıyaman ilk sahur ve iftar vakitleri

Adıyaman sahur vakti, imsak saati araştırmaları hız kazandı. Bu gece ilk oruç için sahura kalkacak olanlar Adıyaman'da ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? Adıyaman sahur vakti, imsak saati kaçta? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak, son oruç günü ise 20 Nisan 2023 günü tutulacak. Diyanet tarafından 2023 Ramazan imsakiyesi de yayınlandı. İşte tüm merak eldilenler...

ADIYAMAN İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Adıyaman'da ilk sahur saat 04:59'da yapılacak.
24 Mart Adıyaman sahur saati 04:57
25 Mart Adıyaman sahur saati 04:56
26 Mart Adıyaman sahur saati 04:54

ADIYAMAN İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Adıyaman'da ilk iftar saati 18:48 olarak açıklandı.
24 Mart Adıyaman iftar saati 18:48
25 Mart Adıyaman iftar saati 18:49
26 Mart Adıyaman iftar saati 18:50

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iftarr

BU SENE KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Ramazan ayı her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek yani bu yıl 29 gün oruç tutacağız.

iftar sofrası

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Orucun amacı; inançlı kişiyi Allah’ın emirlerine uymaya ve yasaklarından da kaçınmaya alıştırmaktır. Oruca riyanın karışma ihtimali çok az olduğu için, sevabı en çok olan ibadetler arasındadır.

Oruçla Ramazan ayı arasında da sıkı bir fazilet ilişkisi vardır. Şöyle ki, Ebû Hüreyre’nin naklettiği bir hadiste, Allah’ın Elçisi şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.”

Bu hadisi şu şekilde anlamak daha uygun olur; o ayda mü’mini Cennet’e ulaştıracak rahmet kapıları açılır, Cehennem’e gitmesine yol açabilecek fiillerden uzaklaşır, bu yüzden şeytanın insana etki yapma gücü zayıflar. Nitekim, Ebû Hüreyre’den başka bir rivâyette “Cennet kapıları” yerine “rahmet kapıları” ifadesi yer alır.

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