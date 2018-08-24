Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'de ismi henüz bilinmeyen bir kişi 18 ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü.
Çocuklarını öldüren baba, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.
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