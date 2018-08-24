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Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ismi henüz belirlenemeyen bir kişi 2 kız çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'de ismi henüz bilinmeyen bir kişi 18 ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

Çocuklarını öldüren baba, daha sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

adiyaman

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adıyaman Kahta intihar 2 kızını öldürüp intihar etti

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