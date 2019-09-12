Adıyaman inanç turizminden de pay almak istiyor

ORHAN PEHLÜL - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın bulunduğu Adıyaman'ın, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabriyle inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal'ın kabrinin yanı başında külliye ve cami inşa ediliyor.

Cami ve külliyenin yapımı tamamlandığında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin inanç turizminde önemli yere sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal'ın kabrinin ilçede bulunduğuna işaret eden Taşçi, Safvan Bin Muattal'ın o dönem Medine'yi terk ederek Adıyaman ve bölge illerde İslam karşıtlarına karşı cihat ettiğini anlattı.

Safvan Bin Muattal'ın Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed ile Hendek Savaşı'na kendi kabilesiyle katılarak kahramanlık gösterdiğini aktaran Taşçi, onun ömrünün 40 yılını bu topraklarda geçirdiğini kaydetti.