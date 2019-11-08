HABER

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:29 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce 6 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheliden 8'i gözaltına alınmış, 4 şüpheli adresinde bulunamamıştı.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıBilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi (2)Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman FETÖ/PDY polis ekipleri tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir

BM: Devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.