Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis ekipleri Adıyaman, Karabük ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda A.T., M.G.G., S.E., V.D., M.Ö. ve Z.D.K.'yı gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamaları tamamlanan 6 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

