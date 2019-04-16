Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman, Şanlıurfa, Nevşehir, Gaziantep, Bursa, Elazığ ve Bolu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında askeri okuldan atılan öğrenciler ve meslekten ihraç edilen polisler ile muvazzaf astsubayın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

