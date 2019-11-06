HABER

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.D, M.Ö, A.Ş. E, O.Y, İ. B. ve Ö.G. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Bu arada, diğer üç zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’daGürcistan Büyükelçisi George Janjgava Erzurum’da
Çin’den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyorÇin’den gelen yük treni tarihi geçiş için hareket saatini bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 gözaltı Adıyaman FETÖ/PDY operasyon

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.