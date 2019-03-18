HABER

Adıyaman merkezli terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma özel harekat timlerinin desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Adıyaman merkez, Çelikhan ilçesi ile Malatya ve Gaziantep'teki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Bakan Soylu: “Yazılımı kendimize ait insansız hava araçlarını Mayıs ayında devreye alıyoruz”Bakan Soylu: “Yazılımı kendimize ait insansız hava araçlarını Mayıs ayında devreye alıyoruz”
15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı15 ünlüden ‘Hey Onbeşli’ ağıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Jandarma sosyal medya Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

'O trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek'

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü

Dehşet veren olayın sebebi belli oldu! Büyük vicdansızlık

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Sultanbeyli'de halk otobüsü gecekonduya çarptı

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

Bugüne kadar kimse içeri girmemişti! Müthiş keşif

PKK'lı terörist böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

Böyle itiraf etti: Kaçamayanlar intihar ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.