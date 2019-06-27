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"Adıyaman Muhtar Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı: - "Türkiye güçlüdür ve bütün kurumlarıyla mülteci meselesine hakimdir. Biz ortada kalan küçük meselelere bakmaya çalışıyoruz"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Ofisi Saha Müdürü Akif Atlı, Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin, "Türkiye güçlüdür ve bütün kurumlarıyla mülteci meselesine hakimdir. Biz ortada kalan küçük meselelere bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Atlı, bir otelde UNHCR ile Adıyaman Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Adıyaman Muhtar Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de mülteci meselesinin çözümüne katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu ifade eden Atlı, şöyle konuştu:

"Türkiye güçlüdür ve bütün kurumlarıyla mülteci meselesine hakimdir. Biz ortada kalan küçük meselelere bakmaya çalışıyoruz. Halbuki küçük görünen meseleyi memleketteki binlerce muhtar, yüzbinlerce vatandaş, imam, çocuk, öğretmen akla gelebilecek herkes, her gün küçük ve büyük katkılarla çözüyor. Muhtarlar, bizim doğal çözüm ortağımızdır. Mültecinin Türkiye'de açlıktan ölmemesi, sokaklarda yatmıyor olması, herhangi bir yerde ağır bir kırıma uğramaması sizlerin profesyonel katkılarının sonucudur. 1,5 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinden muhtar ve imamlarımızla toplantılar yapıyoruz. Bu toplantıların çok faydalı olduğunu görüyoruz. "

Atlı, Adıyaman'ın mültecilere karşı misafirperver olduğunu dile getirerek, Türkiye ve Adıyaman'ın mültecilere karşı müspet bir ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 20 resmi kurumla düzenli ortaklık yaptıklarını ifade eden Atlı, "Bunların başında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü geliyor. Daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklığımız söz konusuydu. Çünkü iltica Suriyelilerle başlayan bir mesele değildi." diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş ise Suriyelilere dost ve kardeş elini uzatmak gerektiğini belirtti.

Mülteci meselesinin büyük bir mesele olduğunu anlatan Seçilmiş, "Adıyaman'daki mültecilere yaklaşık 1,5 milyon lira yardımda bulunduk. Projelerimiz devam ediyor. Yardımlarımız içerisinde gıda ve kıyafet destekleri bulunuyor. Bu yardımlar tabii ki yeterli değildir. Bu kardeşlerimizin daha iyi koşullarda yaşayabilmelerini sağlamak açısından Adıyaman Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri mülteciler konusunda sunum gerçekleştirdi.

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