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Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerinin zulalarını ele geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 13:17 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin araçlarına yaptığı zulaları tek tek ele geçiriyor.Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları araçları didik didik arıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin araçlarına yaptığı zulaları tek tek ele geçiriyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları araçları didik didik arıyor. Hassas burunlu narkotik köpeklerinin de yer aldığı denetimlerde zehir tacirlerinin araçlarına gizledikleri uyuşturucu maddeler ve suç aletleri ele geçiriliyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ay içerisinde toplam 150 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, bu kişilerden 20’sine uyuşturucu ticari yapmaktan, 130 kişiye ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Yine çalışmalar kapsamında 15 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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