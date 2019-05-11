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Adıyaman protokolü ve eşlerinden kontrol noktasında sahur

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 04:06 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşleri kontrol noktasında görev yapan polis ekipleriyle sahur yaptı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşleri, bazı sürücülerin de katılımıyla kontrol noktasında görev yapan polis ekipleriyle sahur yaptı.

Emniyet tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında çalışmalarını sürdüren polislere, Adıyaman protokolü ve eşleri, sahur vakti sürpriz gerçekleştirdi.

Vali Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, İl Jandarma Komutanı Atasoy, eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Alper, eşi Kezban Alper ve şube müdürleri, uygulamada görevli bazı polislerin aileleriyle sahur vaktinde kontrol noktasında bir araya geldi.

Beraberinde getirdikleri yemeklerle uygulama noktasında kurulan sofrada sahur yapan ekiplere, davet edilen bazı sürücüler de katıldı.

Vali Pekmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan ayının ilk haftasının geride kaldığını belirtti.

Ramazan ayının Adıyaman, ülke ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Pekmez, şöyle konuştu:

"Bugün güvenlik noktasında polis kardeşlerimizle beraber sahur yapmak istedik. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana ülkemizin birlik, beraberliği, insanlarımızın can ve mal güvenliği için özveriyle çalışıyor. Bu uğurda da birçok şehit verdik. Adıyaman'da da teşkilatlarımız, vatandaşlarımızın huzur ve can güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yapıyor."

İl Emniyet Müdürü Alper ise bu gece sahurda Vali Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy ve eşleriyle birlikte, kontrol noktasında görev yapan polis memurları ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Emniyet teşkilatının moral ve motivasyonlarını bir nebze daha artırmak adına bugün sahuru birlikte yaptıklarını dile getiren Alper, "Adıyaman'da huzur ve güvenliği sağlayan personelimiz, şehrin ilk giriş noktasında suçların önlenmesi adına çok önemli görev yapıyor. Ramazan ayı sadece Adıyaman'da değil ülkemizin genelinde suç olaylarının daha da azaldığı bir dönem olarak istatistiklere geçiyor." dedi.

Sürücülerden Nevzat Doğan da Mersin'den Adıyaman'a geldiğini belirterek, "Güzel bir duygu. Yoldan yorgun geliyordum. Memnun oldum. Daha önce böyle bir sahur ile karşılaşmadım." diye konuştu.

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Adıyaman polis noktası sahur Vali Pekmez

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