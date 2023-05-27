ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Adıyaman Cumhurbaşkanı Seçim sonuçları oy oranları saat kaçta açıklanacak?

Adıyaman seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Adıyaman'ın ilçeleri olan Besni seçim sonuçları, Çelikhan seçim sonuçları, Gerger seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Kâhta seçim sonuçları, Samsat seçim sonuçları, Sincik seçim sonuçları, Tut seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Adıyaman'ın ilçeleri olan Besni seçim sonuçları, Çelikhan seçim sonuçları, Gerger seçim sonuçları, Gölbaşı seçim sonuçları, Kâhta seçim sonuçları, Samsat seçim sonuçları, Sincik seçim sonuçları, Tut seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

