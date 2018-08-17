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Adıyaman şehitleri, memleketlerine uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, dün PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan’ın cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Eyyüp BURUN- Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN’da, dün PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan’ın cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

Adıyaman'da, dün öğle saatlerinde, operasyon için merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Patlamada zırhlı araçta bulunan 1 asker yaralandı. Olay sırasında yaralı askeri sivil araçla hastaneye götürmek isteyen 3 asker ise güvenlik güçlerinin kazaen açtığı ateşle yaralandı. Bölgeden tahliye edilerek, hastaneye götürülen yaralı askerler Astsubay Başçavuş Aydın Özer ile uzman çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Gökhan Tekerek ve Tuncer Doğan, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit askerler için bugün Adıyaman il Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman milletvekilleri ve şehitlerin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Tören alanındaki acılı aileler, Bakan Soylu’dan şehitlerin intikamının alınmasını istediklerini söyledi. Soylu ise gerekenin yapılacağını söyledi ve tören boyunca şehit yakınlarının yanında durarak, dua etti. Şehitlerin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, terörle mücadelenin daha da şiddetlenerek, sürdürüleceğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından Astsubay Başçavuş Aydın Özer'in cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep’in Nizip ilçesine, Uzman Çavuş Mehmet Kürşat Yılmaz’ın cenazesi Diyarbakır’a, Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in cenazesi Osmaniye’ye, Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi ise Ağrı’ya gönderildi.

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