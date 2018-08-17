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Adıyaman şehitleri, memleketlerine uğurlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

BAKAN SOYLU'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Adıyaman şehitleri, memleketlerine uğurlandı (2)

BAKAN SOYLU'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da 4 askerin şehit olduğu operasyonda yaralanan 6 askeri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Şehitlerin memleketlerine uğurlandığı törenin ardından beraberindeki Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Bakan Soylu, burada tedavi gören yaralı 6 askeri ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Adıyaman şehitleri, memleketlerine uğurlandı (2)Adıyaman şehitleri, memleketlerine uğurlandı (2)Adıyaman şehitleri, memleketlerine uğurlandı (2)

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